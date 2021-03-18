Больше 300 млн долларов в год: в Сенат внесли закон о помощи Украине

В американский Сенат внесли законопроект, который на законодательном уровне закрепит предоставление Украине стратегической помощи.
Об этом заявила пресс-служба комитета Сената по международным отношениям.
Закона о партнерстве с Украиной в сфере безопасности (Ukraine Security Partnership Act) является двухпартийной инициативой, его разработчики – республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррассо и демократы Боб Менендез, Крис Мерфи и Джин Шахин.
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В случае своего принятия он обяжет Белый дом:
- в течение следующих пяти лет ежегодно докладывать в Конгрессе об оказанной Украине дипломатической поддержке;
- совместно с европейскими странами создать рабочую группу по Украине;
- назначить специального посланника Госдепа по вопросам Украины, который станет посредником США в "нормандском формате" и будет способствовать диалогу между странами Черноморского региона;
- ежегодно выделять 300 млн долларов на военную поддержку Украины (в том числе летальное оружие), а также отдельно от этого – еще 4 млн на тренировку украинских военных;
- через Госдеп и Пентагон разработать план потребностей ВСУ для предоставления им поддержки и рекомендаций;
- ускорить процедуру передачу Украине военных товаров и призвать страны-партнеры поступить так же.
В Украине такую инициативу встретили ожидаемо с воодушевлением.
"Украина высоко ценит инициативу группы американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, о помощи нашему государству в сфере безопасности и стратегической поддержки", – заявили в Офисе президента.
На Банковой приветствовали такую возможность укрепить отношения и углубить сотрудничество с США, и отметили что такая помощь позволит улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение ВСУ и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО.
Напомним, что сейчас в США действует федеральная программа "Инициатива помощи по безопасности Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), по которой наша страна получит в этом году 125 млн долларов.
Также ранее дипломат, директор Института Маккейна, бывший спецпред Госдепа по Украине Курт Волкер рассказал, чего администрация Джо Байдена ожидает от Украины.
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