ЕС с вами: Боррель пригласил Кулебу на заседание глав МИД Евросоюза

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой дестабилизирующие действия России на Донбассе и пригласил его принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Боррель заверил Кулебу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Европейский Союз с вами", - заявил он.

Кулеба в свою очередь рассказал представителю ЕС о дестабилизирующих действиях России и обострении в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. Он подчеркнул нежелание РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня, наращивание ею военного присутствия вблизи границ Украины и интенсивное распространение дезинформации.

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"С серьезной озабоченностью следил за российской военной активностью вокруг Украины. ЕС непоколебим в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал сам Боррель в Twitter.

Напомним, всю последнюю неделю появляются видео, как Россия стягивает военную технику и войска к границам с Украиной. Журналисты "Сегодня" рассмотрели несколько вариантов, зачем Кремлю очередное бряцание оружием и к чему готовиться Украине.

Мы также сообщали, что, по мнению главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, Украина совместными усилиями с США и Европой способна заставить Россию покинуть оккупированные территории на Донбассе и Крым.

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