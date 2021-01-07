Британские корабли в портах Крыма: МИД прокомментировал фейк

На ситуацию уже отреагировали и в посольстве Великобритании

Сегодня в украинских СМИ появилась информация, что Великобритания с 1 января якобы разрешила своим кораблям заходить в порты Крыма в Керчи, Ялте и Евпатории. То есть сообщалось о том, что Лондон якобы ослабил "крымские" санкции против России.

Но, как заверили в посольстве Великобритании в Украине, а также в МИД Украины, эта информация является недостоверной.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко обратил внимание, что новость активно тиражируют российские СМИ.

"Это – выдача желаемого за действительное", - сказал Николенко.

"Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными", – говорится в заявлении посла Великобритании Мелинды Симмонс.

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Она уточнила, что генеральная лицензия, на которую ссылались в СМИ, предусматривает сохранение санкционной политики.

Николенко добавил, что 1 января Великобритания как уже не государство-член ЕС начала процедуру переноса европейских санкционных режимов, в том числе по РФ, в собственное национальное законодательство. Именно с этим связаны пункты генеральной лицензии.

При этом с 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. О нем ранее рассказывал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба:

Видео: facebook.com/dmytro.kuleba