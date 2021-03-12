После того, как СБУ поручили проверить, не было ли госизменой голосование за Харьковские соглашения, секретарю СНБО Алексею Данилову начали звонить депутаты.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"После вчерашнего решения СНБО у меня был красный телефон. Очень многие депутаты, которые находились тогда в зале, лично меня знают. Я могу сказать, они мне звонили и говорили, что не голосовали (за Харьковские соглашения – Ред.). Тогда вопрос, как это происходило и кто вообще голосовал", – заявил Данилов.

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По его словам, если у кого после этого голосования появились дом в Конча-Заспе, счета или другие богатства – тогда у СНБО будут вопросы.

"Когда нам говорят, что депутаты не должны вообще нести никакой ответственности, то я не могу согласиться. Поскольку эти депутаты могут собираться, голосовать за неизвестно что и за это не нести никакой ответственности. Это даже не укладывается ни в одну логику. Я четко понимаю 80 статью Конституции и много других вещей. Но те последствия, после которых произошли эти вещи, которые мы чувствуем на себе, мы не можем оставить все это без выяснения обстоятельств", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, на заседании Совета национальной безопасности и обороны был рассмотрен ряд вопросов, среди которых оказались и санкции, и возвращение важного предприятия государству, а также взялись за легендарные Харьковские соглашения 2010 года.