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Чего ждать от войск РФ вблизи Украины: "Свобода слова Савика Шустера"

2 апреля, 16:01

Сергей Мартынец

Гости студии обсудят и решения с сегодняшнего заседания СНБО

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят стягивание Россией войск к границам Украины, ждать ли еще большего обострения и сможет ли украинская армия ответить на провокации.

Кроме того, в программе разберут ситуацию на Прикарпатье – что не так с выборами на 87-м округе.

Политики и чиновники обсудят новые санкции СНБО по итогам сегодняшнего заседания на Банковой.

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Гостями студии станут:

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Источник: Сегодня

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