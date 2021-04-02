Чего ждать от войск РФ вблизи Украины: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят стягивание Россией войск к границам Украины, ждать ли еще большего обострения и сможет ли украинская армия ответить на провокации.
Кроме того, в программе разберут ситуацию на Прикарпатье – что не так с выборами на 87-м округе.
Политики и чиновники обсудят новые санкции СНБО по итогам сегодняшнего заседания на Банковой.
Гостями студии станут:
- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
- Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, член СНБО;
- Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);
- Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", член комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
- Михаил Забродский, генерал-лейтенант ВСУ, народный депутат от "Европейской солидарности";
- Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
- Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
- Олег Тягнибок, лидер ВО "Свобода";
- Тарас Батенко, сопредседатель депутатской группы "За будущее";
- Василий Вирастюк, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа", избирательный округ №87;
- Руслан Кошулинский, кандидат в народные депутаты от ВО "Свобода", избирательный округ №87;
- Александр Шевченко, кандидат в народные депутаты от партии "За будущее", избирательный округ №87;
- Иван Маруняк, координатор наблюдения ГС "Опора" за выборами в Ивано-Франковской области;
- Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", внештатный советник министра обороны Украины;
- Дмитрий Дурнев, военный журналист, автор статей.
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
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