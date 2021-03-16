Что произошло 15 марта? Три события, "изменивших" Украину

На эту дату стране предрекали тяжелый день. Что же произошло на самом деле?

На 15 марта Украине предрекали нечто невероятное. В частности, как заявлял известный журналист Дмитрий Гордон, этот день должен был стать тяжелым для украинского общества.

"Информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины, и во вторник мы это будем обсуждать", – сообщал Гордон.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что произошло 15 марта на самом деле.

1. Дубинского исключили из партии

Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Причиной стало то, что 14 марта по инициативе Дубинского было проведено какое-то мероприятие, где приняли решение о переизбрании председателя и избрание членов политического совета Киевской областной организации "Слуга народа".

Теперь нардеп может обжаловать это решение на следующем съезде партии.

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2. Мендель запустила шоу

Вечером в понедельник по ТВ показали пилотный выпуск программы "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", в которой пресс-секретарь президента Украины рассказала о значительных преобразованиях, проводящихся в стране, дала советы, как распознать дезинформацию, и ответила на несколько вопросов.

Мы уже собрали основные месседжи первого телеэфира Мендель в качестве ведущей.

3. Санврач Ляшко заболел COVID-19 после вакцинации

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, несмотря на сделанную недавно прививку от COVID-19, умудрился подхватить коронавирус.

Ляшко объяснил, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. У него был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы. То есть Ляшко, по его же словам, попал в период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

А что же Гордон?

Вместо воплощения страшного пророчества сам Гордон выпустил интервью с журналистом Юрием Бутусовым. Стало, в частности, известно, что фильм-расследование Bellingcat выйдет 5 апреля. В нем расскажут о срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнер". Судя по намекам, громкой новостью 15 марта должен был стать именно "Вагнергейт".

Как Гордон давал предсказание, смотрите в видео: