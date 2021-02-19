Что рассматривают на заседании СНБО – мы собрали все версии вместе

Совершенно секретно. Заседание проходит в закрытом режиме. На брифинге после его завершения может быть озвучено далеко не все

Санкции против Медведчука, закрытие телеканала "Прямой", отставка Кабмина. Точной информации о том, что будет рассматриваться на заседании Совбеза 19 февраля, на данный момент нет. Все что перечислено – догадки, которые транслируют эксперты и СМИ. Мы собрали все версии в одном месте

Повышенный интерес к событию объясняется тем, что ранее после заседания СНБО было принято решение наложить санкции на депутата ОПЗЖ Тараса Козака и, как следствие, закрыть телеканалы Newsone, 112, ZIK. Председатель СБУ Иван Бакановназвал это решение - последовательным шагом в борьбе с гибридной агрессией РФ.

В повестке дня очередного заседания СНБО также значатся срочные вопросы нацбезопасности. "Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством"Ничего более конкретного", – так ранее охарактеризовали цели заседания в Офисе президента.

В соцсетях спорят, какой еще телеканал закроют. Может поэтому у некоторых политиков сдали нервы.

Сдали нервы

"Владимир Александрович, завтра на СНБО можно вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал". Подскажу – закончил он плохо", – заявил 18 февраля экс-президент Петр Порошенко.

Перед этим он публично сообщило, что купил канал "Прямой" у экс-главы КГГА Владимира Макеенко. Теперь акциями владеет структура Петра Порошенко – Прайм Эссетс Кэпитал.

Очевидно именно это быстрое решение Порошенко стало причиной активного тролинга, к которому подключился даже советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации Roshen", – написал Арестович в ФБ. Вероятнее всего, пошутил.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель тем временем отметила, что рассмотрение вопроса о закрытии телеканала Прямой на заседании СНБО не планировалось.

Почему заседание перенесли

Первоначально заседание СНБО должно было начаться около полудня 19 февраля. Но затем оно было перенесено.

Политолог Руслан Бортник в комментарии "Сегодня" предположил: "Обычно так делается, когда нужно быстро внести изменения в документы об итоговых решениях. Или хотят сократить количество обратных реакций – конец рабочей недели, конец рабочего дня, людям уже не до всего этого", – отмечает политолог.

Вторую версию причин переноса заседания "Сегодня" подсказали в юридическом управлении Верховной Рады. Там говорят: заседание могли перенести на вторую половину дня из-за накладки. Утром был час правительства в парламенте. Не все, кто должен был присутствовать на заседании СНБО, успели бы вовремя.

Если допустить, что закрытие канала "Прямой" действительно планировалось, то информация об изменении собственника канала (был Макеенко, стал Порошенко) эту версию подтверждает. Тогда ясно, что потребовалась отсрочка для внесения изменений в документы. По словам Бортника, решение о закрытии канала "Прямой" действительно готовилось.

Кабмин, Донбасс, вакцина – что говорят о целях заседания эксперты и политики

"Это одно из ключевых заседаний, потому что сейчас есть возможность в рамках СНБО довести до конца работу по всем этим странным бизнес-коммуникациям, которые были, в том числе и у Медведчука, и не только у него, и подвести итог аналитической работы, которая позволяет выйти на какие-то решения", – заявляет советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Показательно, что в своем комментарии Подоляк упоминает фамилию сопредседателя партии ОПЗЖ. Мнение о том, что очередные санкции могут коснуться его персонально, разделяют и многие другие эксперты. Однако даже сторонники президента в парламенте предполагают, что тема заседания может быть иной.

"Я убеждена, будут рассматривать ситуацию на Донбассе", – говорит член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Наконец, есть и совершенно противоположная точка зрения. Речь на СНБО может пойти совершенно о других вопросах. Например, о провале вакцинации. Эту тему "Сегодня" подобно освещала.

"Первый — вопрос вакцинирования: будет ли сорвана кампания по вакцинации или же произойдет ее активизация? Второй вопрос — ситуация на Юго-Востоке Украины, где вместо перемирия мы наблюдаем ситуацию "ни войны, ни мира", – так описывает повестку дня заседания политолог Кость Бондаренко.

Примечательно, что целый ряд экспертов разделяют мнение о том, что на этот раз СНБО не будет рассматривать судьбу оппозиционных политиков и займется вопросами совершенно иного рода.

"На самом деле темой СНБО должна быть не судьба, допустим, Шария или телеканала "Прямой", а кто будет премьер-министром", – отмечает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Отметим, что заседание СНБО проходит в закрытом режиме. По его завершении намечен брифинг секретаря Совбеза Алексея Данилова. Но озвучены на нем могут быть далеко не все обсуждавшиеся темы. Именно по причине секретности.

Ранее "Сегодня" сообщало, что экс-премьер Арсений Яценюк назвал ситуацию с коронавирусом главной угрозой нацбезопасности Украины на сегодняшний день. Также по мнению политолога Ярослава Макитры, под маховик СНБО может попасть блогер Анатолий Шарий. Ранее СБУ объявило Шарию о подозрении в госизмене и разжигании национальной и другой розни. "Сегодня" подробно изучило обстоятельства этого дела.