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Чтобы не манипулировали: Зеленский хочет урезать полномочия Окружному админсуду Киева

13 февраля, 15:25

Оксана Тесленко

На следующей неделе нардепы смогут начать проработку законопроектов

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде поддержать три законопроекта для решения проблемных вопросов в судебной системе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Что предлагает президент:

"Такое урегулирование подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможными любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалование в ОАСК", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что уже на следующей неделе народные депутаты смогут начать проработку законопроектов по функционированию судебной системы, инициированных Зеленским.

Как сообщали ранее, председатель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елена Танасевич якобы оказалась на новогодней вечеринке с главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком и главой Конституционного суда Александром Тупицким.

Напомним, в июле Национальное антикоррупционное бюро сообщило председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку о подозрении, у него и других фигурантов дела прошли обыски.

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