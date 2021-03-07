"Чучело из тебя сделаю". Добкин угрожает Фуксу после воспоминаний о "ХНР"

Бывший депутат Верховной Рады Михаил Добкин угрожает бизнесмену Павлу Фуксу после интервью, где упоминались события 2014 года.

Павел Фукс рассказал журналистам, что Добкин хотел создать в Харьковской области "ХНР". Экс-нардеп отметил, что "оставит эти высказывания в стороне", а в ответ заявил, что бизнесмену грозят американские санкции. После бывший депутат и вовсе перешел к угрозам.

"Но что бы ты ни делал, я и из тебя, и из твоих подопечных чучело сделаю. Причём, не ради вас, а исключительно ради любви к природе. А клыки и рога ваши сохраню в первозданном виде", – пишет Добкин в своем telegram.

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Конфликт между Фуксом и Добкиным тянется давно. В феврале харьковчане громко поссорились в соцсетях из-за предстоящих выборов на пост мэра Харькова – вспомнили наркотики, свиней и политику.

Еще раньше бизнесмен резко отреагировал на пост экс-нардепа c видео, где слышен голос покойного городского главы Геннадия Кернеса, который хвалит Михаила Добкина, как "хорошего управленца и хорошего менеджера". Мол, в последнее время Кернес совершенно не был в восторге от деятельности Добкина.

А еще раньше, в январе, Павел Фукс в интервью спрогнозировал победу на будущих выборах мэра Харькова нынешнего и. о. главы города Игоря Терехова, не преминув отметить, что "Добкин рвется на выборы изо всех сил".