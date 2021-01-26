Данилов назвал условие возобновления отношений Украины с Россией

Даже в Кремле уже признают, что Украина и Россия больше не братские народы. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, в каком случае можно возобновить отношения между странами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Главное условие – Россия должна убраться из Украины.

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"Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказание виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны... Только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", – написал Данилов.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает об отношениях с Россией. Он напомнил, что раньше в России "всегда говорили: это наши братья и сестры … а сегодня 14 тысяч погибших, нет двух территорий нашей независимой страны".