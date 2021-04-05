Данилов объяснил, почему нельзя использовать термин "Донбасс"

Донецкую и Луганскую области нельзя называть Донбассом, потому что это придумала Россия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в Украине нет такого понятия, как Донбасс, – это просто антиукраинский нарратив российской пропаганды.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Алексей Данилов / Фото: СНБО

По его словам, понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами РФ начиная с 2000 года и особенно активно – в период российской агрессии против Украины с 2014 года.

"Цель – противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований", – написал Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что в российским информпространстве циркулирует такие нарративы, как "выбор Донбасса", "ущемление прав народа Донбасса", "разговор с Донбассом", "народ Донбасса", "ополчение Донбасса", "власть Донбасса".

"Поэтому употребление термина "Донбасс" сегодня – это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде", – подчеркнул чиновник.

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Он также обратился к истории: в XVIII веке понятие "Московия" было общепринятым для определения земель, входящих в состав современной России, а сегодня это название уже неактуально. Как, впрочем, и термин "Малороссия" не актуален для названия территории современной Украины.

"С этой точки зрения нельзя рассматривать понятие "Донбасс" как "исторически устоявшееся","использование которого вряд ли будет искоренено из употребления". (...) В случае с названием "Донбасс" мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области. И поэтому даже учитывая это обстоятельство, применение названия "Донбасс" к части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным", – резюмировал Данилов.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее украинцев призвали не использовать термин "аннексия" относительно Крыма. Согласно украинскому законодательству, полуостров – временно оккупированная территория.