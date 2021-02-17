Дайте Бандере "Героя Украины". Львовский облсовет обратился к Зеленскому

В 2010 году суд отменил указ Ющенко о предоставлении Бандере звания Героя Украины

Львовский областной совет обратился к президенту Владимира Зеленскому с просьбой вернуть Степану Бандере звание Героя Украины, тем самым восстановить историческую справедливость.

Соответствующее решение было принято на сессии облсовета.

Депутаты считают, что решение Донецкого окружного административного суда от 2010 года, который отменил указ президента Украины о присвоении звания Героя Украины, было политизированным. Основанием было то, что указ был издан с нарушением норм, ведь Бандера не был гражданином Украины.

В обращении говорится, что Бандера является символом эпохи борьбы Украины за свою государственность, что против него работала вся мощь пропагандистской машины СССР, а сейчас – пропаганда России.

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Львовский облсовет

Депутаты призвали президента и Верховную Раду разрешить присваивать звание Герой Украины лицам, не имеющим или которые не имели украинского гражданства.

"Призываем президента Украины предоставить Степану Бандере звание Героя Украины", – говорится в заявлении Львовского облсовета.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 февраля суд отменил переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве, что вызвало резонанс.

А ранее сам Зеленский рассказывал о своем отношении к Бандере. При этом он вспомнил самого известного украинского гетмана, а также первого президента независимой Украины.