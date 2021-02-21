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Дела Burisma и ПриватБанка, новый закон для НАБУ. Главные заявления Венедиктовой из интервью Reuters

21 февраля, 13:17

Ксения Капустинская

Генеральный прокурор рассказала о том, как продвигаются

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что Украина не будет пересматривать результаты расследования по "делу Burisma".

Об этом она рассказала в интервью агентству Reuters. Сайт "Сегодня" собрал главные заявления генпрокурора.

"Все, что могла сделать прокуратура, она сделала", – заявила Венедиктова и отметила, что не видит "необходимости возвращаться к этим делам".

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Как сообщалось, Конституционный суд признал несоответствующими Конституции отдельные положения закона о НАБУ по наделению президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности председателя ведомства, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения аудита эффективности деятельности НАБУ.

Напомним, на днях Ирина Венедиктова также отчиталась в Верховной Раде перед депутатами. В частности, Венедиктова рассказала о "делах Майдана". Подробности – в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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