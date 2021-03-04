Дело идет к суду. НАБУ завершило расследование по нардепу Юрченко

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства, в котором нардеп Александр Юрченко подозревается во вымогательстве взятки, и открыло материалы дела, чтобы он с ними ознакомился.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В чем подозревают нардепа
Летом 2020 года НАБУ узнало об организованной группе, которая за деньги с помощью народных депутатов предлагала "решить вопрос". Для раскрытия злоумышленников была разработана целая спецоперация с детективом под прикрытием.
Агент НАБУ представился представителем иностранной промышленной компании. Он сообщил одному из участников группировки, что условием инвестирования в Украине является принятие ряда законодательных инициатив в Верховной Раде для нормальной деятельности "компании".
Читайте также: "Меня избрали люди": Юрченко не откажется от депутатского мандата
После этого посредник познакомил агента с народным депутатом Юрченко. Политик за решение вышеуказанного вопроса попросил передать ему через посредника взятку в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений к законопроекту "Об управлении отходами" и в дальнейшем еще 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов – членов соответствующего комитета Верховной Рады.
В начале августа детектив передал первую часть взятки и в конце месяца планировалась вторая часть, вот только подозреваемые узнали об операции НАБУ и ее пришлось свернуть.
Как сообщали новости "Сегодня", 17 сентября 2020 года Юрченко сообщили о подозрении. Также Высший антикоррупционный суд принял решение наложить арест на имущество депутата. 21 сентября суд разрешил арестовать его, но уже 25-го он вышел из СИЗО.
Новости на эту же тему: