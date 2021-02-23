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Дело ПриватБанка: трем экс-сотрудникам сообщили о подозрении

23 февраля, 10:27

Виталий Семченко

Правоохранители сообщили о подозрении трем бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" в деле о завладении средствами финучреждения.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своем Facebook.

Речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, экс-председателе правления банка и начальнике департамента финансового менеджмента.

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"22 февраля мной согласовано сообщение о подозрении трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПАО КБ "ПриватБанк" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге", – написала Венедиктова.

Отмечается, что подозреваемые незаконно начисляли и выплачивали дополнительные вознаграждения – индексированную комиссию в связи с ростом курса гривны к доллару в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам. При этом выплата такой комиссии, согласно документам, не предусматривалась.

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