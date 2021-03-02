Дело во внутреннем мире: Аваков назвал условие своей отставки

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал условие своей отставки.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он сказал, что решения президента Владимира Зеленского должны быть совместимы с его внутренним миром.

По его словам, он часто ведет дискуссии с президентом, но Зеленский всегда выслушивает другую позицию и не всегда сразу принимает решения.

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"Во всех главных решениях, которые принимает Зеленский, – мне это подходит. Потому что если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: "Извините, я пошел в отставку". А те детали, о которых мы спорим или которые подвергаются дискуссии, а потом он принимает решение, – это допустимая процедура плюрализма", – сказал Аваков.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал свою работу тяжелой, но признался, что он принимает все сложности, с которыми вынужден сталкиваться на занимаемой должности.

Также ранее Арсен Аваков также рассказал о собственных премьерских амбициях и сказал, предлагал ли президент Зеленский занять ему кресло главы правительства.