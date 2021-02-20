День памяти Героев Небесной Сотни: как Украина чтит погибших на Майдане (фото и видео)

В субботу, 20 февраля, в Украине чтят память героев Небесной Сотни, погибших 18-20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства. Лидеры государства, ведущие политики и известные лица высказывают слова благодарности погибшим при отстаивании европейских ценностей.

Так, президент Владимир Зеленский с супругой Еленой в Киеве почтили подвиг участников Революции Достоинства и поставили лампадки у мемориала погибшим героям.

"Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины", – сказал глава государства.

Пятый президент (2014-2019) Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook также почтил память тех, кто "имел огонь в сердце" и под защитой деревянных щитов и вооруженный лишь булыжниками вышел против снайперских пуль. Тех, кто погиб, чтобы мы могли сами решать, как жить на собственной свободной земли.

"Сейчас, когда вражеская пятая колонна внутри Украины снова толкает нас в объятия извечного врага, особенно важно не забывать цену Свободы и Достоинства!" – подчеркнул бывший глава государства.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Революция Достоинства стала определяющим историческим событием для Украины и ключевым элементом государства. Она определила необратимость европейского пути Украины. А Герои Небесной Сотни стали олицетворением мужества и самоотверженности, которым мы должны быть благодарны за свободу .

Бывший глава украинского правительства (2016-2019) Владимир Гройсман призвал склонить головы перед мужеством и самоотверженностью Героев Небесной Сотни.

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А сопредседатель парламентской фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко напомнила в Facebook, как 7 лет назад Верховная Рада смогла найти политическое решение, остановить кровопролитие и взять на себя ответственность за страну.

Кроме того, в сети появились коллажи с изображением лиц погибших 18-20 февраля:

Согласно официальным данным, в целом в течение 18-20 февраля погибли 73 протестующих и 11 правоохранителей, более 600 человек получили ранения. 20 февраля стало самым трагическим днем тех времен, поскольку в этот день погибло 50 протестующих.

Ранее мы писали, что в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни помолились за погибших во время Революции Достоинства.

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