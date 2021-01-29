Депутатов будет меньше: Зеленский об уменьшении состава Рады до 300

Для принятия этого исторического законопроекта нужно не менее 300 голосов

Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов принять закон об уменьшении численности состава Верховной Рады. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Депутатов будет меньше: не 450, а 300. Этот закон на очереди, мы также это обещали и должны это сделать", – сказал он.

Зеленский напомнил, что для принятия этого закона в Раде необходимо минимум 300 голосов народных депутатов.

"Интересно, кто присоединится к фракции "Слуга народа", чтобы это решение стало возможным?" – отметил президент.

Он напомнил, что ранее все фракции выступали за сокращение депутатов, а как будет на деле? Зеленский призвал украинцев "следить за поименным голосованием за этот закон".

Видео: Телеграм/Зеленский

Как сообщали новости "Сегодня", недавно комитет Верховной Рады поддержал законопроект №1017 и рекомендовал депутатам принять его во втором чтении.

В феврале 2020 года Верховная Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов, едва преодолев необходимый минимум в 226 голосов. После этого Конституционный суд тоже дал позитивное заключение документу, признав его конституционным. Читайте об этом подробнее в нашем материале, получится ли уменьшить число депутатов до 300.