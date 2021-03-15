Депутаты могут избежать наказания за Харьковские соглашения: Разумков назвал причину

Пока СБУ расследует принятие в 2010 году Харьковских соглашений, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что те депутаты, которые тогда поддержали закон, не могут нести ответственность за свое голосование. Об этом он сказал на брифинге.

Он напомнил, что статья 80 Конституции говорит о том, что народные депутаты не несут ответственности за голосования в стенах парламента.

"Даже сегодня, когда снята депутатская неприкосновенность, индемнитет он остается. Поэтому я не уверен, что в полном объеме та идея, которая была озвучена (привлечь к ответственности депутатов за госизмену), она может быть реализована. Но посмотрим – суд есть суд", – сказал Разумков.

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Также он отметил роль всех причастных к Харьковским соглашениям, а не только депутатов.

"Кто готовил эти материалы, кто предлагал рассмотрение того или иного вопроса. И те, кто были вовлечены в этот процесс, они, действительно, могут понести ответственность, если действовали не в интересах Украины", – резюмировал спикер.

Как сообщали новости "Сегодня", СНБО поручил Службе безопасности расследовать обстоятельства голосования в Раде в 2010 году за Харьковские соглашения – политиков подозревают в госизмене. Как рассказывал секретарь СНБО Алексей Данилов, после заседания у президента, депутаты начали открещиваться от голосования.