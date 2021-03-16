Депутаты предложили расторгнуть Харьковские соглашения: зарегистрирован законопроект

Депутаты от "Слуги народа" Олег Дунда и Александр Алексейчук предлагают разорвать Харьковские соглашения.

Законопроект "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" зарегистрировали в Верховной Раде, передает "Интерфакс".

По словам Дунды, тогдашнее руководство страны не выдержало проверки на способность защищать и отвоевывать независимость Украины.

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"Харьковские соглашения были проверкой тогдашнего руководства нашего государства на их способность защищать и отвоевывать независимость Украины. И оказалось, что государственная власть в то время не выдержала этой проверки, а выбрала денежный компромисс, предав интересы украинцев, сознательно отдавая "на откуп" наши украинские территории", – заявил народный депутат.

Как сообщали новости "Сегодня", СНБО поручил Службе безопасности расследовать обстоятельства голосования в Раде в 2010 году за Харьковские соглашения – политиков подозревают в госизмене. Как рассказывал секретарь СНБО Алексей Данилов, после заседания у президента депутаты начали открещиваться от голосования.

16 марта СБУ провела обыски в структурах, которые привлечены к подготовке и ратификации Харьковских соглашений. Найдены документы, свидетельствующие об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб РФ, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма.