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Донбасс и Крым готовят к переходному периоду: что это значит

11 января, 16:09

Сергей Мартынец

Для оккупированных территорий будет определен конфликтный и постконфликтный периоды

Полная реинтеграция Донбасса произойдет еще не скоро, но Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий уже представило законопроект "О государственной политике переходного периода", который касается реодоления последствий войны на востоке Украины и оккупации Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это пока черновой вариант законопроекта и сейчас он на рассмотрении в центральной и местной власти, ученых, международных и общественных организаций, экспертов и военных. После этого в нем будут учтены предложение и документ передадут в Верховную Раду.

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"Есть потребность в введении регулирования ряда процедур, связанных с постконфликтным периодом, среди которых в частности вопрос ограничения занятия должностей (люстрация), определение критериев, по которыми должна быть осуществлена амнистия (освобождение от ответственности) и т.д.", – говорится в пояснительной записке.

Что предлагается законопроектом:

Как сообщали новости "Сегодня", министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников ранее рассказывал об украинском подходе к особому статусу Донбасса. Власть готовит для пострадавшего региона экономическую стратегию.

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Источник: Сегодня

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