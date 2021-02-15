"Донбасс мы не бросим": в Кремле объяснили, что Путин имел в виду

Хозяин Кремля отметился громким заявлением, и в Украине его восприняли с опаской

Президент России Владимир Путин своим заявлением о том, что "он Донбасс не бросит", имел в виду помощь русскоязычному населению оккупированных территорий.

Так объяснил слова шефа спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Вы, наверное, обратили внимание целиком на ответ Путина. Говоря о том, что "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", нужно обратить внимание на слова президента, что любые шаги имеют свои последствия и их нужно уметь прогнозировать заранее", – начали оправдываться в Кремле.

Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS Реклама

Песков подчеркнул, что речь идет о русских и русскоязычных украинцах, которых на Донбассе достаточно много. При этом он цинично заявил, что якобы Украина лишила людей на оккупированных территориях социального обеспечения.

"А что касается слов "Донбасс мы не бросим"… Это люди, которым отказано в любых государственных услугах. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, Россия будет продолжать это делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин", – пояснил спикер Кремля.

Как мы сообщали ранее, вопреки однозначным сигналам из Украины в Кремле по необъяснимым причинам продолжают считать нашу страну частью "русского мира".