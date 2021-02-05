Бойцовский клуб или Рада? 5 самых запоминающихся драк в парламенте IX созыва

Сегодня, 5 февраля, в Раде снова подрались депутаты– на сей раз из-за выступления по поводу недавней блокировки трех телеканалов. В вялой потасовке приняли участие народные избранники Илья Кива, Роман Лозинский и Олег Волошин. Обошлось без членовредительства, что случается далеко не всегда. Сайт "Сегодня" предлагает вспомнить наиболее яркие поединки, которые сотрясали стены парламента на протяжение IX созыва – чтобы вспомнить все драки под куполом Рады, придется писать энциклопедический труд.

Скорик-Тищенко. Потолкались и разошлись

Первая потасовка народных избранников последнего на данный момент созыва состоялась 30 октября 2019 года. Депутаты поссорились после отклонения постановления о создании Временной следственной комиссии относительно событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Главой комиссии должен был стать нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик, поэтому его возмущение понять, в общем-то, можно. После того, как депутат в сердцах толкнул плечом "слугу народа" Николая Тищенко, другие депутаты от провластной фракции дружно бросились увещевать Скорика, так что полноценной драки не получилось.

Власенко-Дмитрук. Боевая аэробика

Чаще всего драки в парламенте возникали вокруг земельной реформы. 6 февраля 2020 года сразу после начала пленарного заседания нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко и "слуга народа" Артем Дмитрук устроили потасовку, которая больше напоминала какой-то подозрительный танец.

Власенко пытался попасть в президиум, а Дмитрук старался его не пропустить, но не распуская рук. Очевидно, Власенко также не хотелось полноценной драки – он даже не снимал очков, так что в результате народные избранники какое-то время прыгали друг напротив друга и при этом ритмично размахивали руками в разные стороны.

Очевидно, остальных депутатов настолько возбудил этот танец, что в тот день они не смогли отказать себе в удовольствии устроить кучу-малу и потолкаться как следует. Ни один нардеп в результате не пострадал.

Бужанский-Герос. Рыцарский турнир

5 декабря 2019 года схлестнулись два депутата от "Слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос. Как выяснилось, Бужанский вступился за честь и достоинство народного депутата Ирины Верещук. По ее словам, Лерос во время переписки во внутреннем чате фракции грубо выражался в ее адрес, причем не стеснялся использовать ненормативную лексику. В свою очередь, Верещук потребовала извинений.

"Тронута и поражена нашими мужчинами из фракции "Слуга народа", которые не станут терпеть, когда над женщиной таким-то образом пытаются возвыситься, – резюмировала неудавшаяся градоначальница.

Лерос-Юрченко. "Бешеная собака" против "Шарикова"

Гео Лерос оказался записным драчуном – почти через год, в ноябре 2020-го, он схлестнулся опять же со "слугой народа" Александром Юрченко. Но, видимо, стычка с Бужанским заставила Лероса сменить тактику рукопашного боя. По словам Юрченко, тот напал на него сзади, сбил с ног и принялся избивать ногами. После чего Лерос поправил прическу, подтянул галстук и удалился в кулуары. А Юрченко не оставалось ничего другого, кроме как вызвать полицию.

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Напоследок бойцы обменялись колкостями в социальных сетях. Юрченко назвал Лероса "бешеной собакой", а тот, в свою очередь, сравнил оппонента с Шариковым.

"Если Юрченко поедет в больницу, там профессор Преображенский обратно сделает его бродячей собакой и наденет браслет", – написал Лерос.

Богданец-Сиротюк. Битва за Землю

Видео: Facebook/Андрей Якобчук

11 декабря 2019 года в Раде произошла очередная драка, по своей жестокости затмившая все остальные столкновения нардепов.

"Такого махача Верховная Рада давно не видела", – написал депутат Андрей Якобчук, выложивший видео сражения в своей Facebook.

В горячей рукопашной сошлись народный депутат "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам ценообразования и развития внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе Андрей Богданец и бывший народный избранник Юрий Сиротюк.

К ним с радостью присоединились экс-нардепы Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. Действующие и бывшие законодатели не сошлись во мнениях по поводу правок к законопроекту о рынке земли.

Бонус. Левченко против всех

6 октября 2017 года во время рассмотрения законопроекта об особом статусе Донбасса спикер парламента Андрей Парубий заявил об изъятии из законопроекта пункта о Минских соглашениях. Это настолько возмутило народного избранника Юрия Левченко, что он бросился, как лев, к президиуму. Спасать спикера от кулаков разъяренного депутата поспешила кучка таких же отчаянных нардепов-смельчаков.

Когда враги окружают бойца, он использует свою последнюю гранату. Так и Левченко, когда ему не удалось прорваться к трибуне, отчаянным жестом метнул в Парубия бутылкой минеральной воды, но не попал – бутылку успели поймать.

Напомним, что сайт "Сегодня" собрал самые яркие драки в Раде в одном видео. По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год, а чаще всего дрались при президентстве Януковиче. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков.