Дубинский исключен из партии "Слуга народа": стала известна причина

Нардеп может обжаловать это решение на следующем съезде партии

Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Об этом говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко, передает пресс-служба политсилы.

Причиной стало то, что 14 марта по инициативе Дубинского было проведено какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрание членов политического совета Киевской областной организации "Слуга народа".

Руководство партии отмечает, что рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии (киевской ячейки) невозможно без предварительного утверждения главой партии и согласования головами политсовета и национального совета общин, что предусмотрено уставом.

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"Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования устава. Кроме этого, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований устава дискредитируют партию "Слуга народа", что недопустимо", – говорится в распоряжении Корниенко.

Теперь нардеп может обжаловать это решение на следующем съезде партии.

Напомним, нардепа Александра Дубинского, которого только 13 марта включили в руководящий орган партии власти, 14 марта отстранили от должности главы Киевской областной организации партии "Слуга народа".

Ранее мы писали, что в начале февраля Дубинский был исключен из фракции в Верховной Раде.