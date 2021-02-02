Народный депутат Александр Дубинский официально исключен из фракции "Слуга народа". Об этом объявил на сегодняшнем пленарном заседании спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Согласно статье 60 Регламента Верховной Рады, согласно с решением депутатской фракции "Слуга народа" от 1 февраля, сообщаю об исключении народного депутата Дубинского Александра Анатолиевича из состава фракции "Слуга народа", – зачитал глава парламента.

Сам нардеп с ухмылкой воспринял это объявление. Теперь он стал внефракционным.

Как сообщали новости "Сегодня", после решения "слуг народа" на заседании фракции, также будут обсуждать возможность исключения Дубинского из партии.

Напомним, что началось все с того, что сначала США ввели санкции против Дубинского и еще некоторых граждан Украины за вмешательство в американские выборы. А на днях в "Слуге народа" неофициально заявляли, что их коллегу исключают якобы не столько за санкции, сколько за хамство в отношении президента Украины во время последних его выступлений на ТВ.