Дубинский в Раде создал объединение "Дубина – Слуга украинского народа"

Внефракционный народный депутат Александр Дубинский создал в Верховной Раде межфракционное объединение "Дубина – Слуга украинского народа".
Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Дубинский создал в Раде МФО "Дубина – Слуга украинского народа". Лучше бы сделал объединение ДуБеня", – написал он.
В состав объединения вошли действующие "слуги народа" и двое "изгнанных":
- Александр Дубинский (бывший "слуга народа");
- Алексей Мовчан ("Слуга народа");
- Сергей Швец ("Слуга народа");
- Антон Поляков (бывший "слуга", сейчас в партии "За будущее");
- Анастасия Ляшенко ("Слуга народа");
- Андрей Боблях ("Слуга народа");
- Дмитрий Черный ("Слуга народа").
"Один вопрос – а почему объединение межфракционное?" – отметил Гончаренко, намекая, что в МФО вошли действующие или бывшие "слуги".
Как сообщали новости "Сегодня", на днях Дубинский попал в ДТП во Львовской области, в результате которого два человека оказались в больнице.
Новости на эту же тему: