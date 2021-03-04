Дубинский в Раде создал объединение "Дубина – Слуга украинского народа"

В новое межфракционное объединение вошли семь бывших и действующих "слуг народа"

Внефракционный народный депутат Александр Дубинский создал в Верховной Раде межфракционное объединение "Дубина – Слуга украинского народа".

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Дубинский создал в Раде МФО "Дубина – Слуга украинского народа". Лучше бы сделал объединение ДуБеня", – написал он.

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В состав объединения вошли действующие "слуги народа" и двое "изгнанных":

Александр Дубинский (бывший "слуга народа");

Алексей Мовчан ("Слуга народа");

Сергей Швец ("Слуга народа");

Антон Поляков (бывший "слуга", сейчас в партии "За будущее");

Анастасия Ляшенко ("Слуга народа");

Андрей Боблях ("Слуга народа");

Дмитрий Черный ("Слуга народа").

"Один вопрос – а почему объединение межфракционное?" – отметил Гончаренко, намекая, что в МФО вошли действующие или бывшие "слуги".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Дубинский попал в ДТП во Львовской области, в результате которого два человека оказались в больнице.