Нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".

За исключение проголосовали 198 нардепов, 29 – против, 19 – воздержались.

Согласно сообщению его коллеги Ольги Василевской-Смаглюк в Telegram-канале, это было самое короткое заседание фракции "Слуга народа".

По словам самого Дубинского, это был чистый фарс и манипуляция, а не голосование.

"Пройдены все "красные линии" во фракции. Мы увидели истинные лица политических актеров, и в Офисе президента, и в украинском парламенте, и прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был нужен конкретным людям для получения конкретных политических дивидендов и решения своих проблем", – заявил нардеп журналистам после голосования во фракции.

Напомним, 11 января Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

Фракция "Слуга народа" должна была собраться после локдауна, чтобы обсудить вопрос, как реагировать на санкции против Дубинского.

Также напомним, в декабре-2019 НАБУ открыло уголовное производство в отношении Дубинского и других депутатов от "Слуги народа" – Александра Юрченко и Андрея Холодова, в связи с пролоббированной в личных интересах поправкой, которая нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам.