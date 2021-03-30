Двух депутатов лишили мандатов: почему они уходят из Рады

В Слуге народа и партии За будущее стало меньше депутатов в парламенте

Верховная Рада поддержала постановления о лишении депутатских полномочий народных депутатов от "Слуги народа" Александра Скичко и партии "За будущее" Игоря Колыхаева.

Полномочия Колыхаева досрочной прекращены в связи с его избранием в одномандатном избирательном округе № 184, Херсонская область, мэром Херсона. Также в связи с этим он подал заявление о сложении им мандата.

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Также прекращены полномочия "слуги народа" Александра Скичко, который был назначен президентом Украины главой Черкасской облгосадминистрации.

Ранее мы писали, что супруга Александра тоже перебралась с ним в Черкассы. Она говорила, что для их семьи это интересный опыт и теперь будут жить на два города. Также она отметила, что до этого никогда не жила ни в каких других городах Украины, кроме Киева и Донецка в детстве. Читайте также более подробно, что известно о новом главе Черкасской ОГА Александре Скичко.