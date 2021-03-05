Ермак объяснил, как заставить Россию прекратить войну

Сейчас ни один вопрос по Донбассу не двигается вперед, Москва все блокирует

Переговоры по Донбассу фактически заблокированы Россией и Запад должен помочь Украине – разработать свой мирный план и надавить на Россию.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-общения с экспертами и журналистами, организованного аналитическим центром European Policy Centre, передает ОПУ.

По его словам, ни один вопрос по Донбассу сейчас не двигается вперед. И принципиальная консолидированная позиция европейских партнеров, в том числе и США, действительно может дать результат.

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"Сегодня время наконец сказать, что, если вы действительно хотите прекратить войну – вот план на столе. Готово предложение наших немецких и французских партнеров в отношении кластеров или, я бы сказал, логических шагов, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Это проговорено. И мы ждем ответа от Российской Федерации. И если они будут слышать об этом каждый день, и не только от Украины, мы сможем достичь такого необходимого мира в центре Европы", – сказал Ермак.

Глава ОПУ констатировал, что перемирие на Донбассе шаткое, но предупредил, что ВСУ на какие-либо обострения или угрозу жизни будут давать отпор боевикам.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно оккупационная администрация "ДНР" разрешила своим боевикам на передовой стрелять по украинским военным, тем самым официально выйдя из перемирия. На это глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на нарушение перемирия ВСУ будут отвечать зеркально.

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