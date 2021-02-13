Ермак оценил шансы импичмента Зеленскому за санкции против телеканалов

Оснований говорить об импичменте нет, считает Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак оценил шансы импичмента президенту Владимиру Зеленскому, которым пригрозили ему в Верховной Раде после закрытия трех телеканалов.

В эксклюзивном интервью Тиграну Мартиросяну на канале "Украина" Андрей Ермак рассказал, что оснований говорить об импичменте нет.

"Ничего неожиданного в этих заявлениях нет, как нет и самого малейшего основания говорить об импичменте или процедуре импичмента", – сказал он.

Он отметил, что в Украине можно оспаривать решения юридическим образом.

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"Если есть основания, как правовая демократическая страна, у нас существуют судебные органы, масса процедур, которыми можно юридическим образом оспаривать решения, с которыми кто-то из граждан не согласен", – добавил Ермак.

Напомним, вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокировки каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.

Но вечером 4 февраля указ Зеленского о санкциях был обжалован в Верховном суде.