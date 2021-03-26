Ермак созвал срочные консультации в "нормандском" формате

Украина в ТКГ поднимет вопрос соблюдения договоренностей о прекращении огня на Донбассе

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проводит срочные консультации с политическими советниками лидеров государств – участников Нормандского формата.

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский также проведет беседы со всеми лидерами стран "нормандского" формата, сообщается на странице Ермака в Facebook.

Этот вопрос также будет поднят на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. В Киеве

считают критически важным вернуться к безоговорочному выполнению договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых в прошлом году и, главное, – усилить эффективный контроль за их выполнением.

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По словам Ермака, по поручению президента, главнокомандующий Вооруженных сил Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств трагедии.

Напомним, что сегодня, 26 марта, жертвами очередного нарушения перемирия на Донбассе возле Шумов под Горловкой стали четверо военных, еще двое были ранены.

Президент Владимир Зеленский проведет консультации с руководителями стран "Нормандской четверки" по поводу обострения на фронте.

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