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ЕС не восстановит отношения с РФ до деоккупации Крыма и Донбасса – Зеленский

3 марта, 12:53

Виталий Семченко

Президент верит, что Евросоюз даст мощный сигнал осуждения российской агрессии

Евросоюз не восстановит прежние бизнес-отношения с Россией до восстановления территориальной целостности Украины.

Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Глава государства ожидает, что в конце марта Евросоюз даст мощный сигнал осуждения российской агрессии против Украины.

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"Я надеюсь, что по итогам заседания Европейского совета в конце марта будет предоставлено мощный сигнал по осуждению Российской агрессии против Украины. Я не верю в возвращение к business as usual (бизнес как обычно – Ред.) в отношениях между ЕС и РФ без восстановления территориальной целостности нашего государства", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил, что пока ЕС и США не будут смягчать свою позицию по вопросу газопровода "Северный поток – 2", Украина будет в безопасности. Ведь запуск этого проекта нанесет по стране дополнительный мощный удар после оккупации Крыма и части Донбасса.

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