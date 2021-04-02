Германия и Британия угрожают Кремлю "тяжелыми последствиями" из-за Украины

Министр Кулеба обсудил с коллегами стягивание Россией своих войск к границам Украины

Германия и Великобритания поддерживают мирные устремления Украины на востоке и выступают против запугивающих действий со стороны России.

Об этом министры иностранных дел этих государств заявили сегодня главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.

В разговоре с британским коллегой Домиником Раабом Кулеба заявил о распространяемой кремлевскими СМИ пропаганде: якобы Украина планирует наступление или провокации на Донбассе.

"Это полная чушь. Украина никогда не стремилась и не стремится эскалации, Украина всегда стремилась и стремится к миру", – подчеркнул он.

В ответ на это Рааб заверил в том, что его страна внимательно следит за действиями России. Он предупредил, что за любая попытка РФ начать масштабную военную эскалацию будет иметь тяжелые последствия.

"Мы внимательно следим за ситуацией на границе Украины и России. Мы солидарны с Украиной в том, что деэскалация сейчас имеет решающее значение для того, чтобы режим прекращение огня не оказался под угрозой", – цитирует Маас пресс-служба немецкого МИД.

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Кулеба выразил ему благодарность за поддержку и заверил в том, что Украина преданна политико-дипломатическому пути деоккупации своих неподконтрольных территорий.

Кроме того, об обострении ситуации безопасности на Донбассе и наращивания Россией своего военного присутствия на оккупированных территориях и на границе с Украиной делегация Украины при ООН также проинформировала партнеров-членов Совета Безопасности организации.

"Уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетания", – сообщили по этому поводу в миссии.

Напомним, что ранее в этот же день президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что Украина не останется один на один с Россией в случае ее агрессии.

Видео: Сегодня

Ранее послы стран-членов НАТО провели экстренную встречу, на которой обсудили агрессивное поведение России.