Есть только один вариант заставить РФ прекратить агрессию – Резников

Единственным вариантом урегулирования ситуации на Донбассе является внедрение санкций против РФ со стороны мировых стран.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, есть только один путь урегулировать ситуацию на Донбассе – политико-дипломатический.

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"Это усиление санкционного режима со стороны всех стран: и европейских, и Соединенных Штатов, и Канады, и Австралии, и остальных, которые поддерживают Украину и четко подтверждают, что они уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Чтобы Российской Федерации эта война перестала быть выгодной", – сказал Резников.

Также Алексей Резников предлагает создать "пояс успешности" на Донбассе для восстановления и развития экономики Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Резников заявлял, что полная реинтеграция Донбасса займет не мене 25 лет. Чиновник привел в пример Хорватию, в которой уже 25 лет продолжается разминирование.