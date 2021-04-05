"Это недопустимо": у Зеленского отреагировали на провал со спецпропусками в Киеве

Офис президента раскритиковал столичную власть после увиденного в понедельник утром на остановках и в метро

В Офисе президента раскритиковали ситуацию с необеспечением приоритетных групп жителей Киева спецпропусками, что привело к транспортному коллапсу сегодня утром и невозможности некоторым медикам попасть на работу.

Об этом говорится в заявлении ОПУ.

Видео: Сегодня

На Банковой напомнили, что печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью столичной власти.

"Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ​​ситуацию недопустимой. Власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города согласно установленному порядку спецпропусками для пользования общественным транспортом", – заявили в ОПУ.

Читайте также: В Киеве не пустили в маршрутку медика: ее привезли на работу полицейские (видео)

Реклама

У Зеленского также потребовали от столичной власти обеспечить маршруты достаточным количеством транспорта.

Также на Банковой призвали организации и предприятия столицы обеспечить дистанционный режим работы для своих сотрудников.

Как сообщали новости "Сегодня", замглавы КГГА Николай Поворозник рассказывал, что на сегодняшний день выдано 437 тысяч спецпропусков и в ближайшие дни киевляне смогут получить еще.

Также смотрите видео, как киевляне в понедельник утром пытались прорваться в транспорт.