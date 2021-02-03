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Разумков объяснил, почему не голосовал за выключение телеканалов

3 февраля, 10:12

Ксения Капустинская

Министр культуры Ткаченко, напротив, уверен, что санкции необходимы

Спикер Верховной Рады Разумков заявил, что санкции можно вводить, только если нет другого законного способа наказания. Именно поэтому он на заседании СНБО не поддержал решение ввести санкции в отношении Тараса Козака и его телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом заявил сам Разумков, пишет "Бабель".

"Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А тут все не на месте. И санкции по отношению к каналам – это плохо. Несмотря на то, чьи они", – сказал Разумков.

А вот министр культуры и информполитики Александр Ткаченко так не считает. По его словам, это исключение, и вопрос введения ограничений назрел давно.

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"Этот кейс исключительный, но своевременный... Решение СНБО – симметрично ежедневным информационным и пропагандистским атакам на нашу свободу и независимость",заявил Ткаченко.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Уже не первый раз некоторые из этих каналов теряют лицензию. Так, в 2019 году "112" временно лишался лицензии по решению Нацсовета по телерадиовещанию.

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