"Это реально возможно": Кравчук о встрече Зеленского с Путиным

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что президенту Владимиру Зеленскому нужно встретиться один на один с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Если снова сорвется саммит "Нормандской четверки", то возможна двухсторонняя встреча Зеленского с Путиным.

"Есть разные мысли, мол, с Россией не о чем говорить. Я считаю, когда есть такие вопросы, как война, жизнь и мир, когда идет речь об Украине, когда идет речь о суверенитете и территориальной целостности и независимости Украины, нужно обязательно встречаться и договариваться. Хотя бы станет понятна позиция того, с кем ты встречаешься", – сказал Кравчук.

На уточняющий вопрос, возможен ли формат встречи Зеленского с Путиным один на один, он ответил: "Это реально возможно".

"Вопросы, формат, тему встречи тоже должны готовить министры иностранных дел, специальные люди. Если такая встреча будет подготовлена и Путин согласится, и Зеленский с повесткой согласится, тогда встреча должна состояться", – резюмировал глава делегации в ТКГ.

Как сообщали новости "Сегодня", Кравчук уже говорил, что "нормандский саммит" может состояться в апреле, если Россия его очередной раз не сорвет. Этот вопрос уже прорабатывается советниками глав государств. А на днях президент Владимир Зеленский заявил, что если снова сорвется "нормандский саммит", то будет встречаться с каждым из лидеров по отдельности.

В свою очередь в Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским.