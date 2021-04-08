Это станет началом конца Украины: Козак разразился угрозами по Донбассу

Украина не собирается наступать на Донбассе, но в Кремле продолжают истерить

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что если Украина пойдет в наступление на Донбассе, то это закончится для нее полным крахом. Об этом сообщает Медуза.

"Я поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины о том, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это выстрел себе в ногу", – заявил он.

При этом Козак признает, что Киев не заинтересован развязать боевые действия, однако не исключил, что Украина "может заиграться" в политику.

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"Я не скрываю этого, я всегда говорю, что они — дети со спичками. И когда у них что-то там случайно загорится, тоже предсказать трудно", – добавил куратор Кремля по Украине.

Отметим, что в последние недели Россия разгоняет истерию, что якобы именно Украины спровоцировала эскалацию на Донбассе и якобы собирается наступать на боевиков. Однако это больше свидетельствует о прикрытии своих нарушений перемирия и скопления войск у границ Украины. Как сообщали новости "Сегодня", накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук четко заявил, что Украина не будет нападать на Донбасс.

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