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"Это тяжелое решение": Зеленский впервые отреагировал на блокировку каналов

3 февраля, 11:03

Виталий Семченко

Президент назвал санкции борьбой за правду и независимость

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокирование телеканалов "112", NewsOne, ZIK.

Соответствующее сообщение глава государства опубликовал у себя в Twitter.

По его словам, это было тяжелое решение, однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.

"Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", – отметил Зеленский.

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Что происходит?

Вечером 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Это не первый раз, когда украинские телеканалы теряют лицензию. В 2019 году "112" временно лишился права на вещание по решению Нацсовета по телерадиовещанию.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, решение СНБО давно зрело в обществе и среди медиасообщества. Против такого решения выступил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его мнению, санкции можно вводить только в случае, если нет другого законного способа наказания.

Подробнее о введении санкций против трех украинских телеканалов читайте в материале "Сегодня".

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