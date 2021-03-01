ГБР открыло дело против главы КСУ Тупицкого: что ему вменяют

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против главы Конституционного суда Александра Тупицкого за то, что он в начале января созвал собрание судей КСУ, хотя был отстранен от исполнения обязанностей указом президента.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на материалы суда.

Правоохранители вменяют судье самовольное присвоение властных полномочий (ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса).

ГБР получило от суда доступ ко всем документам, касающимся созыва и проведения собрания судей КСУ 5 января 2021 года. Тогда они рассматривали изданный президентом Украины указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда Украины, на котором было принято заявление КСУ.

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Также следователи получили протокол и стенограммы заседания, звукозаписи заседания собрания судей, письменное требования о созыве этого собрания и другие документы.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ на 2 месяца в связи со скандальным решением Конституционного суда от 28 октября, которым была отменена часть антикоррупционного законодательства. А 26 февраля Зеленский продлил отстранение еще на месяц.

Во исполнение указа президента главу КСУ не пускали на рабочее место, в связи с чем он подал жалобу в суд. Однако и здесь его ждала неудача – Окружной административный суд Киева отказал Тупицкому в обеспечении иска против Управления государственной охраны.