Гетто бесправия в Европе: МИД рассказал о 7 годах российской агрессии против Украины

Российская агрессия не смогла достичь своей стратегической цели – Москва не удержала Киев в сфере своего влияния, а наоборот, навсегда потеряла Украину.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба отметил в Facebook в комментарии к заявлению внешнеполитического ведомства, посвященном 7-й годовщине начала вооруженной агрессии России против Украины.

"Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее", – подчеркнул дипломат.

В то же время в МИДе напомнили, что 7 лет агрессии России против Украины вызвали военную экспансию на южном фланге Европы и создали постоянно растущую гибридную угрозу для безопасности Восточной и Юго-Восточной Европы, Азово-Черноморского региона, Средиземноморья, Ближнего Востока.

Российская агрессия уже принесла и продолжает нести с собой многочисленные жертвы как среди гражданских, так и военных людей, говорят в дипломатическом ведомстве.

Поэтому демократический мир должен жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права. Временные оккупационные власти РФ превратили оккупированные территории в гетто бесправия посреди Европейского континента. Украинский Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола, отмечают в министерстве.

Российская оккупация также заложила далеко экологические угрозы для Европы и Черноморского региона.

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"Украина и международное сообщество должны вместе стойко противостоять агрессивной войне Российской Федерации, поддерживать на международной повестке дня восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – говорится в заявлении МИДа.

Там считают, что международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, но необходимы более эффективные меры, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и восстановить безопасность в регионе.

В министерстве рассказали, что оккупанты разместили в Крыму 195 танков (на оккупированной части Донбасса – 450), 410 боевых бронированных машин (834) 283 артиллерийские системы (663), 100 боевых самолетов, 50 вертолетов и 68 катеров и кораблей.

С полуострова вынуждены были уехать 50 тысяч вынужденных переселенцев, покинули Донбасс 1,4 млн человек.

Напомним, Верховная Рада приняла проект постановления об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Крыма, нарушению прав человека и об освобождении украинских политзаключенных.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в ООН признали незаконными российские власти в Крыму. В резолюции ООН перечислены преступления оккупантов против населения украинского полуострова.