Гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе обсудят в Раде – Разумков

Верховная Рада обсудит обострение на Донбассе, в результате которого четверо украинских военнослужащих погибли и еще двое были ранены.

Об этом 26 марта заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"На ближайшем заседании парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", – цитирует его пресс-служба Рады.

Видео: Сегодня

Он отметил, что сегодняшний обстрел позиций ООС около поселка Шумы стал уже не первым нарушением перемирия боевиками с гибелью украинских воинов за последнее время.

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Кроме того, Разумков выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших, назвав это большой потерей для Украины.

Напомним, что после минометного обстрела под Шумами президент Владимир Зеленский и руководитель ОПУ Андрей Ермак начали консультации с руководителями стран "нормандской четверки".

Кроме того, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собралась на экстренное внутреннее совещание, а ее глава Леонид Кравчук предупредил, что Украина будет выполнять договоренности по Донбассу, но не в ущерб своим национальным интересам.