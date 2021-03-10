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Глава НБУ Шевченко заболел коронавирусом

10 марта, 19:45

Юлия Ляхова

Сейчас он находится на самоизоляции

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заболел коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Шевченко получил положительный тест. Болезнь протекает в легкой форме и без осложнений нет.

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"Хочу сообщить, что я заболел COVID-19, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизнь", – написал Шевченко.

Ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина заболела COVID-19. В этом она обвинила министра здравоохранения Максима Степанова.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал бесплатный доступ к вакцине от COVID для всех украинцев до конца года. Он подчеркнул, что речь идет об обеспечении доступа к вакцине, а не об обязательной прививке, поскольку вакцинация добровольная.

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