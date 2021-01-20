Глава ОБСЕ: Украина выполнила все условия для нового "нормандского саммита"

Новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Украина выполнила все договоренности "Нормандской четверки" в Париже, чтобы можно было провести новый саммит в Берлине.

Об этом она заявила в интервью Европейской правде.

А вот Россия, по ее словам, не выполняет договоренности.

"Вы знаете, что на саммите в Париже была договоренность о новой встрече лидеров при ряде условий. Украина выполнила все условия. Россия – к сожалению, еще нет. Теперь все зависит от того, как пройдут переговоры, от того, как будет достигнута договоренность выполнять эти условия", – сказала Линде.

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Но, несмотря на это, она назвала и положительный момент – перемирие, которое длится с 27 июля (правда, оно не выполняется боевиками).

При этом она считает нынешний "нормандский формат" эффективным и во вхождении туда ОБСЕ нет необходимости.

Как сообщали новости "Сегодня", Анн Линде также рассказывала, что Украине не следует силой возвращать Донбасс, и назвала причину.

Напомним, 19 января в Киеве глава ОБСЕ встречалась с президентом Владимиром Зеленским. Он ей кое-что напомнил относительно Крыма и Донбасса.

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