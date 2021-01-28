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Главари т. наз. "Л/ДНР" планируют захват всего Донбасса без вхождения в Россию

28 января, 20:19

Игорь Тимофеев

В Донецке была представлена доктрина "русского Донбасса"

В оккупированном российскими военными и местными боевиками Донецке проходит некое интеграционное мероприятие, на котором главари т. наз. "ДНР" и "ЛНР" представили доктрину "русского Донбасса".

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

По словам главаря т. наз. "ДНР" Дениса Пушилина, доктрина включает семь шагов, которые "Л/ДНР" планируют выполнить в "ближней перспективе". В частности, это:

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Любопытно, что в доктрине уже не указана задача о вхождении подконтрольных "Л/ДНР" территорий в состав России.

Напомним, политик и дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Киев может решить проблему Донбасса только военным путем, шанс для реинтеграции оккупированных территорий утрачен.

Также напомним, что 29 декабря 2020 закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу и будет действовать до конца 2021 года.

Также напомним, что президент Владимир Зеленский указал новому руководству ОБСЕ, что окончание войны на Донбассе должно быть приоритетом для организации:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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