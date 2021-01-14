Главу ВАКС заметили на вечеринке с Тупицким и Вовком? СМИ узнали детали

В Антикоррупционном суде утверждают, что Танасевич не было на вечеринке

Председатель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елена Танасевич якобы оказалась на новогодней вечеринке с главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком и главой Конституционного суда Александром Тупицким.

Об этом сообщает "Следствие Инфо".

Изданию стало известно от нескольких источников в правоохранительных органах, что 23 декабря Танасевич приехала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права на предновогоднюю вечеринку, организованную президентом "Одесской юридической академии", бывшим депутатом-"регионалом" Сергеем Киваловым. Она там якобы была в компании Вовка и других высокопоставленных судей. Все бы ничего, вот только именно ВАКС рассматривает дело Вовка. Также источники сообщат, что на этой же вечеринке присутствовал и Тупицкий.

Неожиданно на эту вечеринку нагрянули детективы НАБУ, которые попытались вручить подозрение Вовку, после чего он в спешке вышел на улицу, даже не одевшись.

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Тем временем пресс-служба ВАКС сегодня опровергла участие Танасевич в предновогодней вечеринке. В ведомстве отметили, что судьи различных судов, адвокаты, прокуроры и ученые регулярно участвуют в тематических мероприятиях, проводят лекции в вузах.

"23 декабря 2020 года состоялась рабочая встреча Елены Танасевич и директора Киевского института интеллектуальной собственности и права Василия Фелика со студенческим самоуправлением. Ее результатом стала договоренность о проведении цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС", – говорится в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава КСУ слетал на отдых в ОАЭ, после чего оказался в эпицентре слухов: ему приписывали отдых на королевской вилле за 300 тыс. грн в сутки. Однако позже сам Тупицкий показал, сколько на самом деле стоит его отдых в Дубае.

Смотрите в сюжете о подозрении судье Вовку:

Видео: Сегодня