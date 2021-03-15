Гордон назвал новую дату выхода фильма Bellingcat о боевиках "Вагнера"

Журналист рассказал, почему не состоялась премьера 15 марта, как он анонсировал ранее

Фильм-расследование Bellingcat о срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнер", который ранее анонсировали на 15 марта, выйдет 5 апреля.

Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон, пишет издание ГОРДОН.

"По моим данным, 15 марта должен был появиться этот фильм. Сразу скажу, что этот фильм появится 5 апреля, плюс–минус несколько дней", – сказал он.

Гордон объяснил, что выход фильма пришлось перенести из-за визита автора расследования Христо Грозева в Киев.

Читайте также: "Тяжелый день" для Украины переносится: Bellingcat не покажут "Вагнергейт"

Реклама

"Христо Грозеву позвонили из Офиса президента и пригласили его в Украину, пообещав ему охрану и пообещав ему здесь предоставить целый ряд людей, которые якобы имеют отношение к спецоперации по поимке вагнеровцев и дадут свою точку зрения, изложат свое мнение. И Христо Грозев прилетел в Украину. Поэтому фильм не вышел 15 числа, потому что он прилетел сюда, где рассчитывал снять сотрудников Офиса президента и других людей", – рассказал журналист.

Грозеву не удалось встретится с представителями ОПУ, и он снял в Киеве несколько интервью.

Напомним, в декабре 2020 года Bellingcat анонсировал расследование о срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской ЧВК "Вагнер", которые участвовали в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ.

10 марта журналист Дмитрий Гордон намекнул, что результаты расследования Bellingcat будут обнародованы 15 марта и они потрясут украинское общество, вся страна переживет "тяжелый день". Также на днях в Киев прилетал автор расследования Христо Грозев для интервью с украинскими чиновниками и военными. Также стали известны новые подробности о фильме Bellingcat.