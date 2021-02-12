Готова ли Украина к вакцинации: "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии обсудят и то, какой же препарат от ковида получит Украина

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии обсудят, готова ли Украина к вакцинации населения от коронавируса.

Гости студии также обсудят, какой препарат получит страна, и чем будут прививать украинцев.

Также политики, чиновники и эксперты попытаются выяснить, почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским, и поддерживает ли государство украинских производителей.

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Гостями программу будут:

замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко ;

; министр здравоохранения Максим Степанов ;

; врач-инфекционист Ольга Голубовская ;

; экс-президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили ;

; бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман ;

; министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко ;

; бывший министр финансов, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк ;

; сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко ;

; нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ;

; лидер Радикальной партии Олег Ляшко ;

; иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой Борис Донской ;

; народный депутат от "Голоса", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова ;

; мэр Львова Андрей Садовый ;

; и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов ;

; мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив ;

; председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник ;

; председатель наблюдательного совета, президент ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Также новости "Сегодня" писали, кому нельзя делать прививку от COVID-19.