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Готова ли Украина к вакцинации: "Свобода слова Савика Шустера"

12 февраля, 18:12

Сергей Мартынец

Гости студии обсудят и то, какой же препарат от ковида получит Украина

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии обсудят, готова ли Украина к вакцинации населения от коронавируса.

Гости студии также обсудят, какой препарат получит страна, и чем будут прививать украинцев.

Также политики, чиновники и эксперты попытаются выяснить, почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским, и поддерживает ли государство украинских производителей.

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Гостями программу будут:

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Также новости "Сегодня" писали, кому нельзя делать прививку от COVID-19.

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Источник: Сегодня

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