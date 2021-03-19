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Говорил на украинском и сорвал овации. О чем сказал президент Литвы в Раде

19 марта, 11:27

Ксения Капустинская

Науседа напомнил об общем враге и коснулся вопроса Белорусской АЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа, который проводит первый официальный визит в Украину, 19 марта выступил в Верховной Раде Украины.

Сайт "Сегодня" выбрал главное из обращения Науседы к нашим народным депутатам:

"Уважаемые братья и сестры! Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который был долго преследован и уничтожаем, однако не уничтожен. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу, помогут нам проложить пути к общему будущему", – сказал Науседа на украинском и еще некоторое время продолжал говорить на этом языке.

"Мы строго осуждаем незаконные действия России, выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины и приветствуем инициативу Киева по созданию Крымской международной платформы", – сказал Науседа.

Он попросил украинскую власть и народ поддержать позицию стран Балтии по этому вопросу, то есть не покупать электроэнергию с Островецкой АЭС:

"Строитель электростанции – Россия – не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния".

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Напомним, свой визит в Украину Науседа также начал со слов "Слава Украине!". Он напомнил, что Украина переживает российскую военную агрессию и борется с невидимым врагом – пандемией.

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Источник: Сегодня

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