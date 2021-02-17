Гройсман: Действия правительства ставят под угрозу развитие страны

Неадекватность действий правительства, а также прямое нежелание видеть проблемы и трудности украинцев ставит под угрозу дальнейшее развитие страны и лишает возможности преодолеть последствия имеющихся кризисов.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

Он напомнил, что полтора года назад Украина была государством, стоящим на хороших экономических позициях и имевшим неплохие экономические перспективы – как внутри, так и по выходу на глобальные рынки. Но за небольшой промежуток времени весь запас прочности был уничтожен.

"Сейчас мы, например, не преодолеваем пандемию и ее последствия, мы переживаем ее, – сказал Гройсман. – И когда представители власти говорят о том, что все будет нормально, я хочу ответить – у вас, может, и будет нормально, а вот какой ценой рядовые украинцы переживают и переживут кризис? Вот где вопрос. И никто из власти этот вопрос себе не задает. Мы под угрозой ... На самом деле все плохо. И эта неадекватность действий порождает новые проблемы. Не для власти – для людей... Это стыдно".

Как отметил Гройсман, в промышленности сейчас свернуты программы капитальных инвестиций, вместо программ развития и поддержки предпринимательства имеется программа кредитования "5-7-9". Но и по ней деньги под проценты получили только около 13% заявителей, а общий объем выданных кредитов едва превышает 20 млрд грн при общих потерях бизнеса из-за карантина и падение экономики в сотни миллиардов гривен.

"Из 2 млн предпринимателей в Украине кредиты получили около 8 тысяч – это сопоставима помощь? – задается вопросом Гройсман. – Вместе с тем, в этом году мы видим, что объем государственных заимствований составит более 700 млрд грн – 60% бюджета. Это долги, которые дополнительно лягут на плечи всех украинцев".

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По мнению политика, национальным интересом в настоящее время должно стать создание условий, чтобы украинцы жили в достатке, чтобы бизнес начал инвестировать в свое развитие, а следовательно – в развитие страны.

"Вот сейчас сырьевые рынки пошли в рост. Это хорошо. Экспортеры будут чувствовать себя стабильно, привезут в страну больше валютной выручки. Но это тенденция на 2-4-6 месяцев, и она не повлияет на создание здесь новых рабочих мест, создание добавленной стоимости. Внутри страны все равно остается куча проблем, а адекватной программы их преодоления – нет. Это придется исправлять", – добавил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что экзамен пандемией власть не прошла.

Он также заявил, что январский локдаун был безысходностью, а не реальным системным шагом государственной политики по поддержке экономики и людей.

Также сообщалось, что семья Гройсмана переболела COVID-19:

Обращение Владимира Гройсмана. Источник: facebook.com/volodymyrgroysman